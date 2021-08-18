Люди фактично повністю заповнили зовнішню сторону літака. Навколо літака стоїть натовп, який спостерігає, як іншим вдалось полетіти з країни.

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З'явилось відео пасажира, який намагався вилетіти з Кабула на літаку ззовні

Подорож на стулках шасі американських літаків – тепер від першої особи. Автор поділився відео – значить, його здуло до зльоту,

– припустили у ЗМІ.

На відео помітно, як люди сидять поверх літака, коли він вже починає злітати.

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Зверніть увагу! У ніч на 16 серпня Україна евакуювала з Кабула 79 людей. Серед них було 8 українців, а всі інші – іноземці. Попередньо відомо, що ще 150 українців хочуть покинути Афганістан. Для цього українське МЗС уже скерувало літак для евакуації. За словами речника МЗС, для розв'язання питання евакуації українців, влада працює з міжнародними партнерами, присутніми в Афганістані.

Евакуацію з Кабула: що відомо