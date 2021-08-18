Люди фактически полностью заполнили внешнюю сторону самолета. Вокруг самолета стоит толпа, которая наблюдает, как остальным удалось улететь из страны.
Заметьте Отчаянно хотели убежать: талибы говорят, что 40 человек погибли в аэропорту Кабула
Появилось видео пассажира, который пытался вылететь из Кабула на самолете снаружи
Путешествие на створках шасси американских самолетов – теперь от первого лица. Автор поделился видео – значит, его сдуло до взлета,
– предположили в СМИ.
На видео заметно, как люди сидят поверх самолета, когда он уже начинает взлетать.
Люди пытались вылететь из страны на самолете извне: смотрите ошеломляющие кадры
Эвакуация из Кабула: что известно
- 15 августа талибы вошли в столицу страны – Кабул. В тот же день президент сложил полномочия и улетел из страны. Талибы объявили, что контролируют весь Афганистан. Покинуть страну можно теперь только с помощью авиации – аэропорта в Кабуле. Фактически все рейсы оттуда отменили – сейчас летают только эвакуационные самолеты.
- В аэропорту Кабула собралось много афганцев, которые пытаются покинуть страну, однако на бортах места на всех не хватает.
- Именно из-за этого люди 16 августа начали привязывать себя к шасси, пытаясь хоть как-то покинуть страну. Предварительно известно, что двое точно разбились. Известно, что аэропорт Кабула уже обстреливали боевики.
- Также стрельбу в воздух предварительно открывали военные США. Они даже приостанавливали вылеты самолетов и увеличили количество военных в аэропорту, так как ситуацию было невозможно контролировать – люди там подняли хаос.