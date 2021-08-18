Люди фактически полностью заполнили внешнюю сторону самолета. Вокруг самолета стоит толпа, которая наблюдает, как остальным удалось улететь из страны.

Заметьте Отчаянно хотели убежать: талибы говорят, что 40 человек погибли в аэропорту Кабула

Появилось видео пассажира, который пытался вылететь из Кабула на самолете снаружи

Путешествие на створках шасси американских самолетов – теперь от первого лица. Автор поделился видео – значит, его сдуло до взлета,

– предположили в СМИ.

На видео заметно, как люди сидят поверх самолета, когда он уже начинает взлетать.

Люди пытались вылететь из страны на самолете извне: смотрите ошеломляющие кадры

Обратите внимание! В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Кабула 79 человек. Среди них было 8 украинцев, а все остальные – иностранцы. Предварительно известно, что еще 150 украинцев хотят покинуть Афганистан. Для этого украинский МИД уже направил самолет для эвакуации. По словам представителя МИД, для решения вопроса эвакуации украинцев власть работает с международными партнерами, которые присутствуют в Афганистане.

Эвакуация из Кабула: что известно