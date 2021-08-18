Вплив на безпекову ситуацію відчує вся Центральна Азія. Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив Олексій Данілов, секретар РНБО.
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Як пояснив Данілов, не оминуть такі наслідки й Україну, адже сучасний світ є досить глобалізованим. "Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі. Вони неодноразово демонстрували спроможність погіршувати чи негативно впливати на безпекову чи міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", – зазначив він.
Україна тримає питання на контролі
Данілов також звернув увагу на те, що захоплення "Талібаном" влади в Афганістані було несподіваним для низки країн світу. Принаймні, такі заяви роблять, зокрема, представники США, Німеччини.
Насправді, розуміючи поведінку й маючи інформацію про стан справ в Афганістані, ми це питання тримаємо постійно на контролі,
– запевнив Данілов.
Й додав, що в Україні залишилися фахівці у цьому напрямку. Вони заздалегідь попереджали, що про ймовірність такого розвитку подій. Загроза існувала вже давно, тож посадовець не розуміє, чому цивілізований світ не був до цього готовий.
За українцями в Афганістан вже вилетів літак
- Міністерство оборони України вже відправило літак до Афганістану за українцями. Адже про евакуацію просили понад 150 українців та їхніх рідних.
- Евакуація розпочнеться, коли вдасться гарантувати безпечний коридор до аеропорту й забезпечити безпечну посадку на літак і його технічну підготовку.
- Напередодні, вночі 16 серпня з Афганістану евакуювали перших 8 українців. Інші громадяни нашої країни фізично не встигли добратися в аеропорт.