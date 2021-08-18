Лидеры США и Германии договорились о сотрудничестве военных обеих стран в аэропорту Кабула, где до сих пор продолжается эвакуация.
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Инициатором переговоров стала Меркель
Переговоры между Меркель и Байденом состоялись по инициативе немецкой стороны. Кроме эвакуации граждан Германии из Кабула, важной темой разговора стали афганские беженцы. Стороны обсудили помощь гражданам Афганистана, желающим сбежать от режима "Талибана".
Также Ангела Меркель позвонила президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и поблагодарила за помощь в эвакуации немецких граждан. Самолеты по дороге из Кабула осуществляли дозаправку в Ташкенте.
Захват Афганистана "Талибаном": последние новости
- 15 августа 2021 года террористическая группировка "Талибан" начала наступление на Кабул. Власти Афганистана решили сдать город мирно, чтобы избежать кровопролития. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
- В аэропорту Кабула поднялся хаос. Тысячи афганцев пытались бежать иностранными эвакуационными рейсами. Из-за давки и других инцидентов, по подсчетам талибов, погибли 40 человек.
- 17 августа в Афганистане женщины вышли на протест, на котором требовали равноправия. В то же время в одном из сел талибы убили женщину, которая была на улице без хиджаба.
- Также в Афганистане прошел митинг в поддержку государственного флага. Террористы открыли огонь по людям, из-за чего 3 человека погибли, десятки ранены.
- В МИД ОАЭ заявили, что президент Ашраф Гани находится у них. В Министерстве обороны Афганистана заявили, что потребуют ареста экс-лидера за побег.
- В Афганистан вернулся сооснователь "Талибана" Мулла Абдул Гани Барадар. Он, вероятно, станет новым главой страны.