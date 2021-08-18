Лідери США та Німеччини домовилися про співпрацю військових обох країн в аеропорті Кабула, де досі триває евакуація.
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Ініціатором переговорів стала Меркель
Переговори між Меркель та Байденом відбулися з ініціативи німецької сторони. Окрім евакуації громадян Німеччини з Кабула, важливою темою розмови стали афганські біженці. Сторони обговорили допомогу громадянам Афганістану, які бажають втекти від режиму "Талібану".
Також Ангела Меркель зателефонувала президенту Узбекистану Шавкату Мірзійоєву й подякувала за допомогу в евакуації німецьких громадян. Літаки дорогою з Кабула здійснювали дозаправлення в Ташкенті.
Захоплення Афганістану "Талібаном": останні новини
- 15 серпня 2021 року терористичне угрупування "Талібан" почали наступ на Кабул. Влада Афганістану вирішила здати місто мирно, щоб уникнути кровопролиття. Президент Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну.
- В аеропорті Кабула здійнявся хаос. Тисячі афганців намагалися втекти іноземними евакуаційними рейсами. Через тисняви та інші інциденти, за підрахунками талібів, загинули 40 людей.
- 17 серпня в Афганістані жінки вийшли на протест, на якому вимагали рівноправ'я. Водночас в одному із сіл таліби вбили жінку, яка була на вулиці без хіджабу.
- Також в Афганістані пройшов мітинг на підтримку державного прапора. Терористи відкрили вогонь по людях, через що 3 людей загинули, десятки поранені.
- У МЗС ОАЕ заявили, що президент Ашраф Гані перебуває у них. У міністерстві оборони Афганістану заявили, що вимагатимуть арешту екслідера за втечу.
- В Афганістан повернувся співзасновник "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар. Він, ймовірно, стане новим очільником країни.