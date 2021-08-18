Відео з акцій жінок оприлюднили у мережі. Водночас там наголошують, що протестувати вийшли кілька активісток, решта жінок намагаються не з'являтися на вулицях без супроводу чоловіків.
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Жіночий протест у Кабулі
Відповідно до повідомлень, декілька жінок зібралися в районі Вазір Акбар Хан у Кабулі. Там розташовані більшість державних установ, президентський палац, німецько-афганська середня школа Амані, яку неодноразово відвідувала Ангела Меркель і де лише недавно дозволили навчання дівчаток.
Учасниці акції протесту вимагають, аби афганським жінкам дозволили брали участь у політиці, управлінні та економіці. Журналіст NBC Річард Енгель повідомив, що на плакатах жінок написано: "Робота, освіта та участь у політичному житті – право кожної жінки".
До слова, таліби у протест не втручалися.
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