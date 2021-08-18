Свої документи також заховала й сестра студентки. Видання публікує розповідь дівчини, не вказуючи її ім'я з метою безпеки.

До теми В Афганістані під час протестів проти "Талібану" вбили 3 людей, ще десять поранені

24-річна студентка з Афганістану розповіла про режим талібів

Жінка розповіла, що у листопаді вона мала закінчити Американський університет Афганістану та Кабульський університет. Щоб отримувати освіту вона підпрацьовувала ткацтвом. Та пригадує, що жодні фінансові проблеми не могли зрівнятися з можливістю будувати плани на майбутнє.

Тепер, схоже, мені доведеться спалити все, чого я досягла за 24 роки свого життя. Мати студентський квиток чи нагороди Американського університету зараз ризиковано,

– розповіла студентка.

Вона додала, що навіть якщо збережуть документи, то не зможуть їх використати – адже в Афганістані тепер "немає роботи для нас".

Чоловіки сміялись та глузували з жінок, які не могли доїхати додому

Дівчина розповіла, що дізналась про захоплення влади талібами 15 серпня. Вона якраз їхала до університету на заняття. Саме тоді помітила групу переляканих студенток – вони бігли з гуртожитку, намагаючись втекти чи сховатися вдома через інформацію про прихід талібів. Адже всім жінкам без бурки загрожувало побиття.

Студентка пригадує, що вони хотіли повернутись додому, але не могли поїхати громадським транспортом – водії забороняли їм заходити, адже не хотіли нести за це відповідальність. Річ у тому, що таліби забороняють жінкам ходити вулицями чи подорожувати самим.

Тим часом чоловіки, які стояли навколо, сміялися над дівчатами та жінками, глузуючи з жаху, який нас охопив. "Піди одягни свою чадарі (бурку – 24 канал)", – вигукнув один з них. "Це ваші останні дні на вулиці, – пригрозив інший. "Одного разу я одружуся відразу з чотирма з вас", – сказав третій,

– розповіла студентка.

Врешті перше, що вони з сестрою зробили, приїхавши додому – це сховали дипломи, сертифікати та студентські.

"Це було жахливо. Чому ми маємо ховати те, чим варто пишатися? Відтепер в Афганістані нам не дозволено бути тими, ким ми є", – розповіла афганка.

Вона припускає, що тепер ймовірно не зможе голосно сміятися, слухати улюблені пісні, зустрічатися з друзями в нашому улюбленому кафе, носити свою улюблену жовту сукню чи рожеву помаду, ходити на манікюр. Вона пригадала, що бачила – фасад салону краси з красими жінками забілили.



Підприємці зафарбували зображення жінок / Фото Twitter Martin Daubney

Я не очікувала, що ми знову будемо позбавлені всіх основних прав і повернемось назад на 20 років. Після 20 років боротьби за наші права та свободи ми повинні шукати паранджу і приховувати свою ідентичність,

– розповіла жінка.

Вона каже, що ймовірно більше не зможе піти на роботу або отримати університетський ступінь, заради якого працювала роками.

Зверніть увагу! 15 серпня таліби оголосили, що захопили владу в країні. Президент відмовився від повноважень та втік з країни. З аеропорту Кабула намагаються втекти тисячі афганців, проте на всіх не вистачає місць у літаках. Аеропорт – єдиний варіант покинути країну, бо усі пропускні пункти контролюють бойовики.

Коли таліби були востаннє були при владі (1996 – 2001 роках), то до жінок ставилися дуже принизливо та зневажливо – їм забороняли виходити на вулицю без чоловіків, носити будь-який інший одяг, крім бурки чи паранджі, їздити у громадському транспорті разом з чоловіками, ходити на роботу, лікуватися у медиків-чоловіків і навіть голосно сміятися.

Коротко про ставлення талібів до жінок в Афганістані