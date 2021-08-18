Щонайменше три людини були вбиті лише в одному Джелалабад. Ще більше десятка отримали вогнепальні поранення.

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Протести проти "Талібану" закінчилися смертями

Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи чорно-червоно-зелений прапор Афганістану в руках. Афганці проводили мирну акцію, йдучи колоною. У мережі оприлюднили відео, на яких чути звуки пострілів.

Люди загинули, коли місцеві жителі намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі. Коли таліби захопили місто, то одразу ж замість нього повісили прапор "Талібану".

Репортер місцевого інформаційного агентства Бабрак Амірзада розповів, що його та телеоператора з іншого агентства побили таліби. Вони намагалися висвітлювати обстріли мітингарів в прямому ефірі.

Важливо! Мітинги проти талібів відбуваються у декількох містах Афганістану. І скрізь вони закінчуються вогнем. Так, бойовики "Талібану" 18 серпня відкрили вогонь по мирних людях в афганській провінції Нангархар. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 2 осіб.

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