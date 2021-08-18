По меньшей мере три человека были убиты только в одном Джелалабаде. Еще больше десятка получили огнестрельные ранения.

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Протесты против "Талибана" закончились смертями

Десятки людей вышли на улицы, держа черно-красно-зеленый флаг Афганистана в руках. Афганцы проводили мирную акцию, идя колонной. В сети обнародовали видео, на которых слышны звуки выстрелов.

Люди погибли, когда местные жители пытались установить национальный флаг Афганистана на площади. Когда талибы захватили город, то сразу же вместо него повесили флаг "Талибана".

Репортер местного информационного агентства Бабрак Амирзада рассказал, что его и телеоператора из другого агентства избили талибы. Они пытались освещать обстрелы митингующих в прямом эфире.

Важно! Митинги против талибов проходят в нескольких городах Афганистана. И везде они заканчиваются огнем. Так, боевики "Талибана" 18 августа открыли огонь по мирным людям в афганской провинции Нангархар. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 2 человека.

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