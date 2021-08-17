До цього таліби тричі приходили до неї додому і вимагали, аби вона їх нагодувала. Моторошні деталі трагедії виданню CNN розповіла 25-річна донька загиблої.
Читайте також У Кабулі влаштували стрілянину з американського вертольота: є вбиті, багато поранених
Таліби до смерті забили автоматами матір чотирьох дітей
Під час нападу терористів матір, старша донька та 3 маленьких синів перебували вдома. За словами дівчини, невідомі озброєні чоловіки зайшли до будинку і намагалися змусити главу родини готувати їжу.
"Моя матір сказала їм, що бідна. Відтак немає грошей, щоб щось приготувати", – пригадала вона.
Після цього вони почали бити жінку на очах у дітей. Коли матір впала, вони забили її автоматами. 25-річна донька відзначила, що кричала, аби таліби зупинилися.
Коли бійці "Талібану" припинили побиття, вони кинули гранату в сусідню кімнату. Внаслідок вибуху вогонь почав поширюватися приміщення, відтак екстремісти втекли з будинку. Від отриманих травм мати чотирьох дітей померла на місці.
Ситуація в Афганістані: останні новини
- Бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня 2021 року взяли під контроль усю територію Афганістану. Президент Ашраф Гані втік країни, пояснивши це бажанням "уникнути кровопролиття".
- Терористи наказали іноземцям покинути Афганістан. Країни вже розпочали евакуацію своїх громадян. Відомо, що вже 120 українців та членів їхніх родин заявили, що хочуть вибратися з захопленої талібами території. Втім літак наразі досі не може вилетіти через неконтрольовану ситуацію.
- Самі ж екстремісти повідомили, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Мовляв, рішення про страту чи тілесні покарання ухвалюватиме шаріатський суд.
- Самопроголошена влада вже оголосила загальну амністію для всіх урядовців і закликала людей повертатися до роботи й буденного життя.