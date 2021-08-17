До этого талибы трижды приходили к ней домой и требовали, чтобы она их накормила. Жуткие детали трагедии изданию CNN рассказала 25-летняя дочь погибшей.

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Талибы до смерти забили автоматами мать четырех детей

Во время нападения террористов мать, старшая дочь и 3 маленьких сыновей находились дома. По словам девушки, неизвестные вооруженные мужчины вошли в дом и пытались заставить главу семьи готовить пищу.

"Моя мать сказала им, что бедная. Поэтому нет денег, чтобы что-то приготовить", – вспомнила она.

После этого они начали бить женщину на глазах у детей. Когда мать упала, они забили ее автоматами. 25-летняя дочь отметила, что кричала, чтобы талибы остановились.

Когда бойцы "Талибана" прекратили избиение, они бросили гранату в соседнюю комнату. В результате взрыва огонь начал распространяться по помещению, поэтому экстремисты скрылись из дома. От полученных травм мать четверых детей скончалась на месте.

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