До этого талибы трижды приходили к ней домой и требовали, чтобы она их накормила. Жуткие детали трагедии изданию CNN рассказала 25-летняя дочь погибшей.
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Талибы до смерти забили автоматами мать четырех детей
Во время нападения террористов мать, старшая дочь и 3 маленьких сыновей находились дома. По словам девушки, неизвестные вооруженные мужчины вошли в дом и пытались заставить главу семьи готовить пищу.
"Моя мать сказала им, что бедная. Поэтому нет денег, чтобы что-то приготовить", – вспомнила она.
После этого они начали бить женщину на глазах у детей. Когда мать упала, они забили ее автоматами. 25-летняя дочь отметила, что кричала, чтобы талибы остановились.
Когда бойцы "Талибана" прекратили избиение, они бросили гранату в соседнюю комнату. В результате взрыва огонь начал распространяться по помещению, поэтому экстремисты скрылись из дома. От полученных травм мать четверых детей скончалась на месте.
Ситуация в Афганистане: последние новости
- Боевики группировки "Талибан" 15 августа 2021 года взяли под контроль всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани убежал страны, объяснив это желанием "избежать кровопролития".
- Террористы приказали иностранцам покинуть Афганистан. Страны уже начали эвакуацию своих граждан. Известно, что уже 120 украинских и членов их семей заявили, что хотят выбраться из захваченной талибами территории. Впрочем, самолет пока еще не может вылететь из-за неконтролируемой ситуации.
- Сами же экстремисты сообщили, что не собираются совершать самосуд над афганцами. Мол, решение о казни или телесных наказаниях будет принимать шариатский суд.
- Самопровозглашенные власти уже объявили всеобщую амнистию для всех чиновников и призывали людей возвращаться к работе и повседневной жизни.