Відповідне рішення щодо держрезервів Афганістану ухвалили міністр фінансів США Джанет Єллен та співробітники Управління з контролю за іноземними активами.
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США заморозили фінансові резерви Афганістану
Замороження фінансових резервів стало одним з перших рішень адміністрації Байдена щодо економіки Афганістану після захоплення влади в цій країні "Талібаном".
Будь-які активи Центрального банку, які має уряд Афганістану в Сполучених Штатах, будуть недоступні для талібів,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією Міжнародного валютного фонду, резервні фінансові активи центрального банку Афганістану станом на квітень оцінювалися в 9,4 мільярда доларів.
Джерело видання уточнило, що більшість цих грошей наразі розміщена за межами Афганістану. Ймовірно, мільярди доларів зберігаються саме в США, однак точна сума невідома.
Німеччина призупинила допомогу Афганістану: що відомо
- Раніше міністр з питань економічного співробітництва Німеччини Герд Мюллер заявив, що уряд припиняє допомогу з метою розвитку Афганістану у зв'язку із захопленням влади талібами.
- У 2021 році країні планували перерахувати 250 мільйонів євро допомоги. Однак наразі жодне євро не було виплачене.