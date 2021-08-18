Відповідне рішення щодо держрезервів Афганістану ухвалили міністр фінансів США Джанет Єллен та співробітники Управління з контролю за іноземними активами.

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США заморозили фінансові резерви Афганістану

Замороження фінансових резервів стало одним з перших рішень адміністрації Байдена щодо економіки Афганістану після захоплення влади в цій країні "Талібаном".

Будь-які активи Центрального банку, які має уряд Афганістану в Сполучених Штатах, будуть недоступні для талібів,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією Міжнародного валютного фонду, резервні фінансові активи центрального банку Афганістану станом на квітень оцінювалися в 9,4 мільярда доларів.

Джерело видання уточнило, що більшість цих грошей наразі розміщена за межами Афганістану. Ймовірно, мільярди доларів зберігаються саме в США, однак точна сума невідома.

Зверніть увагу! Після захоплення влади талібами афганці масово намагаються вилетіти з Кабула. США заявили, що можуть прийняти до 30 тисяч біженців.

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