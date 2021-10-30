Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також закликав і інші країни світу до допомоги.

Важливо ЄС планує протягом місяця відкрити посольство в Афганістані

В оприлюдненій заяві Блінкена держсекретар переконує, що підтримка США Афганістану не змінилася.

Наша відданість народу Афганістану незмінна. Наша відданість народу Афганістану безсумнівна. Ми будемо енергійно працювати над підтримкою всіх осіб, які перебувають у вразливому становищі,

– сказав він.

Зверніть увагу! Це вже не перша гуманітарна допомога США Афганістану. Загалом у 2021 році Штати направили майже 474 мільйони доларів людям, які постраждали від режиму талібів.

Ентоні Блінкен попросив інших щедро підтримати невідкладні гуманітарні потреби Афганістану та народу.

ЄС надав майже 1 мільярд євро допомоги

У вересні Німеччина заявила про виділення 100 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Афганістану. Глава МЗС країни Хайко Мас додав, що в перспективі ще 500 мільйонів євро можуть бути "доведені до народу Афганістану, насамперед по лінії ООН".

12 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що загальний обсяг допомоги Афганістану та сусіднім країнам від Євросоюзу становить майже 1 мільярд євро.

Що відомо про гуманітарну кризу в Афганістані

Наразі радикальні ісламські угрупування "Талібан", "ІДІЛ" та схожі з ними організації ділять владу в країні. Мирне населення зіштовхнулось сам на сам з низкою побутових проблем.

Тим часом експерти порахували, що власних ресурсів та продуктів на складах вистачить хіба що на місяць. У країні дуже не вистачає медикаментів.

В Афганістані гуманітарна криза: дивіться відео

Додамо, що після виведення з Афганістану сил міжнародної коаліції на чолі зі США до влади в країні в серпні швидко прийшов рух "Талібан". Уже 19 серпня він проголосив створення Ісламського емірату Афганістан.