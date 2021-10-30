Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также призвал и другие страны мира к помощи.

Важно ЕС планирует в течение месяца открыть посольство в Афганистане

В обнародованном заявлении Блинкена госсекретарь убеждает, что поддержка США Афганистану не изменилась.

Наша преданность народу Афганистана неизменна. Наша преданность народу Афганистана несомненна. Мы будем энергично работать над поддержкой всех лиц, находящихся в уязвимом положении,

– сказал он.

Обратите внимание! Это уже не первая гуманитарная помощь США Афганистану. Всего в 2021 году Штаты направили почти 474 миллиона долларов людям, пострадавшим от режима талибов.

Энтони Блинкен попросил других щедро поддержать неотложные гуманитарные нужды Афганистана и народа.

ЕС предоставил почти 1 миллиард евро помощи

В сентябре Германия заявила о выделении 100 миллионов евро на гуманитарную помощь Афганистану. Глава МИД страны Хайко Мас добавил, что в перспективе еще 500 миллионов евро могут быть "доведены до народа Афганистана, прежде всего по линии ООН".

12 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что общий объем помощи Афганистану и соседним странам от Евросоюза составляет почти 1 миллиард евро.

Что известно о гуманитарном кризисе в Афганистане

Сейчас радикальные исламские группировки "Талибан", "ИГИЛ" и схожие с ними организации делят власть в стране. Мирное население столкнулось один на один с рядом бытовых проблем.

Между тем эксперты посчитали, что собственных ресурсов и продуктов на складах хватит разве что на месяц. В стране очень не хватает медикаментов.

В Афганистане гуманитарный кризис: смотрите видео

Добавим, что после вывода из Афганистана сил международной коалиции во главе с США к власти в стране в августе быстро пришло движение "Талибан". Уже 19 августа он провозгласил создание Исламского эмирата Афганистан.