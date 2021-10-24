В Евросоюзе заявили, что это не будет значить признания властей талибов. О ситуации рассказала представитель ЕС Набила Массрали.

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Евросоюз планирует открыть посольство в Афганистане

Мы можем подтвердить, что работаем над установлением минимального присутствия на местах. Из соображений безопасности мы не можем вдаваться в подробности,

– заявила Массрали.

Сейчас известно, что в Евросоюзе обсуждают открытие посольства в течение месяца для того, чтобы:

помочь Евросоюзу лоббировать защиту прав человека в стране;

заставить талибов выполнить свои обязательства, – не дать Афганистану снова стать экспортером терроризма;

помочь предотвратить гуманитарный кризис в стране.

Однако пока там не говорят, кто будет гарантировать безопасность работников. Массрали заявила, что "доступные варианты еще изучаются". Вероятно, сначала это будет только посольство ЕС к которому при желании смогут присоединиться государства-члены.

Однако пока окончательное решение еще не приняли.

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