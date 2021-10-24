В Евросоюзе заявили, что это не будет значить признания властей талибов. О ситуации рассказала представитель ЕС Набила Массрали.
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Евросоюз планирует открыть посольство в Афганистане
Мы можем подтвердить, что работаем над установлением минимального присутствия на местах. Из соображений безопасности мы не можем вдаваться в подробности,
– заявила Массрали.
Сейчас известно, что в Евросоюзе обсуждают открытие посольства в течение месяца для того, чтобы:
- помочь Евросоюзу лоббировать защиту прав человека в стране;
- заставить талибов выполнить свои обязательства, – не дать Афганистану снова стать экспортером терроризма;
- помочь предотвратить гуманитарный кризис в стране.
Однако пока там не говорят, кто будет гарантировать безопасность работников. Массрали заявила, что "доступные варианты еще изучаются". Вероятно, сначала это будет только посольство ЕС к которому при желании смогут присоединиться государства-члены.
Однако пока окончательное решение еще не приняли.
Коротко о последних новостях из захваченного талибами Афганистана
- Талибы заявили о захвате власти в Афганистане 15 августа 2021 года. После этого Президент Афганистана отрекся от властей и бежал из страны.
- Уже 19 августа талибы провозгласили создание Исламского эмирата Афганистан. С тех пор в стране совершили много терактов, в которых погибли сотни гражданских людей и детей.
- По состоянию на 21 октября, в отчете миссии Международного валютного фонда "Перспективы развития региональной экономики на Ближнем Востоке и в Центральной Азии" заявили – беспорядок, который возник в Афганистане после прихода к власти боевиков "Талибана", может иметь серьезное влияние на страны Европы. Там, по прогнозам МВФ, может возникнуть новый гуманитарный кризис.
- В то же время талибы продолжают совершать беззаконие в стране. В частности недавно они казнили спортсменку Махджабин Хакими, которая была одной из лучших в кабульском муниципальном волейбольном клубе и выступала за молодежную сборную страны.