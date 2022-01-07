Зачистки триватимуть до повного знищення "бойовиків", – президент
Токаєв провів засідання контртерористичного штабу. Під час нього чиновники окреслили ситуацію у Казахстані.
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Сили правопорядку проводять напружену роботу. Конституційний порядок переважно відновлено в усіх регіонах країни. Місцеві органи контролюють ситуацію,
– заявив президент.
Однак він зауважив, що терористи досі застосовують зброю та завдають шкоди майну громадян.
"Тому контртерористичні акції слід продовжувати до повного знищення бойовиків", – запевнив Токаєв.
Глава держави дав низку доручень для подальшої стабілізації подій.
Що відбувається у Казахстані 7 січня
У країні тривають зачистки протестувальників. На вулицях Алмати все ще чуються звуки пострілів. Відомо, що військові затримали щонайменше 3 тисячі протестувальників. Крім того, у МВС Казахстану кажуть про "26 вбитих озброєних злочинців".
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