У країні ввели "критично червоний рівень терористичної загрози". Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Казахстану.
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Рішення погодив президент Касим-Жомарт Токаєв.
Перший заступник керівника адміністрації президента Даурен Абаєв заявив, що "миротворці" ОДКБ нібито охороняють державні об'єкти, а участі у ліквідації озброєних протестувальників не беруть.
Токаєв каже, що лад в Казахстані вже навели
Президент Казахстану заявив, що "конституційний порядок" відновили у всіх регіонах країни, а місцева влада нібито повністю контролює ситуацію. Однак, за його словами, "терористи" досі застосовують зброю та завдають шкоди майну громадян. Через це спецоперацію проводитимуть "до повного знищення бойовиків".
Яка ситуація в Алмати
Мешканців найбільшого міста Казахстану досі просять не виходити на вулицю. На відео з вулиць Алмати чути звуки пострілів. Перестрілки між військовими та протестувальниками все ще тривають.
Дивіться відео з Алмати зранку 7 січня:
Що відомо про протести в Казахстані
- Ситуація в Казахстані загострилася 5 січня, коли між протестувальниками та силовиками виникли серйозні сутички. У цей день активісти почали захоплювати адміністративні будівлі й підпалювати їх.
- Уночі проти 6 січня в Алмати панувало мародерство – люди трощили магазини, банки й торгові центри.
- На прохання Токаєва Росія та Білорусь відправили у Казахстан своїх "миротворців". У США сумніваються щодо законності такого кроку.
- До речі, так званим миротворцям дозволили відкривати вогонь під час захисту адміністративних будівель.
- За офіційними даними, станом на 7 січня на протестах затримали понад 3 тисячі людей, а 26 – вбили.
Дивіться відео про протести в Казахстані: