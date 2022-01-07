Відповідний указ дав особисто президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Крім того, політик назвав мітингувальників вбивцями та злочинцями.

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Токаєв почав говорити про іноземців

Після початку протестів у Казахстані Токаєв звинувачував у цьому уряд. Однак як тільки у Кремлі заявили про "організацію з-за кордону", казахський президент заявив, що силовикам нібито доводиться боротися "з місцевими та іноземними бандитами".

Я дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Нам довелося мати справу із озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так і іноземними. Саме з бандитами та терористами. Тож їх треба знищити. І це буде зроблено найближчим часом,

– заявив Токаєв.

Крім того, Токаєв звинуватив у протестах правозахисників та активістів, а події в Алмати, за словами президента – "підпільні теракти".

Введення військ в Казахстан: головне

У Казахстані з 3 січня тривають масові протести. Через 2 дні ситуація загострилася, тому президент країни Касим-Жомарт Токаєв вирішив звернутися до Організації Договору колективної безпеки (Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан) з проханням ввести війська.

Того ж вечора Радбез ОДКБ ухвалив рішення відправити своїх військових "миротворців" у Казахстан.

7 січня таке рішення ухвалили і в Таджикистані та Киргизстані.

Росія ж ввела війська ще уранці 6 січня, однак лише ввечері підтвердила це.

За даними ОДКБ, у Казахстані перебуває 2 500 "миротворців".

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