Літаками перевозять військових і спецтехніку

Російський контингент перевезли в Казахстан за допомогою військової авіації. На бортах перевозять і спецтехніку.

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Літаки військово-транспортної авіації доставили перші підрозділи зі складу основних сил російського контингенту миротворчих сил ОДКБ на територію Республіки Казахстан,

– заявили в Міноборони.



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