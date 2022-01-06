Самолетами перевозят военных и спецтехнику
Российский контингент был перевезен в Казахстан с помощью военной авиации. На бортах перевозят и спецтехнику.
Обратите внимание МВД Казахстана пригрозило уничтожением вооруженным протестующим
Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан,
– заявили в Минобороны.
Россия и протесты в Казахстане: главное
- В Казахстане протесты продолжаются с 3 января 2022 года. Сначала причинами были цены на газ. Позже требования митингующих стали политическими.
- Самые большие обострения пришлись на 5 января. В тот день президент Касим-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Россия и Казахстан). Токаев попросил эти страны ввести войска.
- В тот же вечер премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Совбез ОДКБ утвердил ввод войск в Казахстан.
- Первые "миротворцы" прибыли из России уже утром 6 января.
- Пока в Казахстане бушуют протесты, один из депутатов Госдумы от путинской партии "Единая Россия" высказался за референдум о "присоединении" страны к составу России.
- Кроме того, протесты в Казахстане в российском МИДе назвали "организованными из-за границы".
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