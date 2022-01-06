В Кремле считают, что якобы иностранные государства "пытаются подорвать ситуацию в Казахстане". Соответствующее заявление опубликовал российский МИД.

Обратите внимание Военные подразделения России уже в Казахстане, – ОДКБ

Риторика Кремля неизменна

Традиционно во время протестов в постсоветских странах Россия привыкла обвинять иностранные государства, в том числе Евросоюз и США. Ситуация в Казахстане не стала исключением.

Рассматриваем последние события в дружественной нам стране (Казахстане – 24 канал) как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства,

– говорится в заявлении МИД России.

Также в Кремле заявили, что "вырабатывают стратегию сотрудничества с правоохранителями". Кроме того, российские войска будут помогать казахским силовикам "проводить контртеррористическую операцию". В МИД добавили, что войска будут в Казахстане до "полной стабилизации ситуации".

Обратите внимание! После начала протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновным в этом является правительство и Министерство энергетики в частности. Именно поэтому он отправил всех министров в отставку.

Ввод войск в Казахстан: главное

5 января 2022 года на фоне обострения протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Организацию Договора коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Казахстан) ввести войска.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Совет безопасности ОДКБ решил все же ввести войска в Казахстан на неопределенный срок.

Уже утром 6 января Россия начала ввод войск в Казахстан.

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