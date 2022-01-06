У Кремлі вважають, що буцімто іноземні держави "намагаються підірвати ситуацію в Казахстані". Відповідну заяву опублікувало російське МЗС.
Зверніть увагу Військові підрозділи Росії вже у Казахстані, – ОДКБ
Риторика Кремля незмінна
Традиційно під час протестів у пострадянських країнах Росія звикла звинувачувати іноземні держави, зокрема Євросоюз і США. Ситуація в Казахстані не стала винятком.
Розглядаємо останні події у дружній нам країні (Казахстані – 24 канал) як інспіровану ззовні спробу насильницьким шляхом, з використанням підготовлених та організованих збройних формувань, підірвати безпеку та цілісність держави,
– йдеться в заяві МЗС Росії.
Також у Кремлі заявили, що "випрацьовують стратегію співпраці з правоохоронцями". Крім того, російські війська допомагатимуть казахським силовикам "проводити контртерористичну операцію". У МЗС додали, що війська будуть в Казахстані до "повної стабілізації ситуації".
Введення військ в Казахстан: головне
- 5 січня 2022 року на фоні загострення протестів у країні, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав Організацію Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Росія, Таджикистан і Казахстан) ввести війська.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що Рада безпеки ОДКБ вирішила таки ввести війська в Казахстан на невизначений термін.
- Уже вранці 6 січня Росія почала введення військ в Казахстан.
Більше про протести в Казахстані у нашому сюжеті: дивіться відео