Силовики Казахстану продовжують масові затримання. Ще уранці в МВС повідомили, що затримали 5 135 осіб. За кілька годин цифра зросла.

Зверніть увагу У Назарбаєва заявили, що Токаєв не звільняв його з посади голови Радбезу

Кількість вбитих не назвали

У Міністерстві внутрішніх справ не вказали, скільки мітингувальників убили під час зачисток. Однак там заявили, що серед затриманих буцімто є іноземці.

Крім того, через протести правоохоронці завели 125 кримінальних справ.

Ситуацію в країні в МВС назвали контрольованою та стабільною, однак кількість затриманих мітингувальників зростає.

Протести в Казахстані: головне

Протести в Казахстані не вщухають уже майже тиждень. Влада країни на чолі з Токаєвим намагається жорстоко придушити мітинги громадян.

Серед вимог мітингувальників – боротьба з корупцією та повалення впливу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Президент Токаєв звільнив Назарбаєва з посади голови Радбезу Казахстану. Пізніше ЗМІ повідомили про втечу останнього з країни, однак його речник це заперечив.

Силовикам дозволили стріляти на ураження по учасниках протестів. Серед загиблих навіть діти. За весь час мітингів у Казахстані загинули двоє дітей віком 4 і 11 років.

На прохання президента Касима-Жомарта Токаєва, ОДКБ (Білорусь, Вірменія, Таджикистан, Киргизстан та Росія) ввели свої війська.

Епіцентром мітингів стало місто Алмати.

По всій країні вже кілька днів немає доступу до інтернету та є перебої мобільного зв'язку або повна його відсутність.

Більше про протести в Казахстані в нашому сюжеті: дивіться відео