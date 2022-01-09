Силовики Казахстану продовжують масові затримання. Ще уранці в МВС повідомили, що затримали 5 135 осіб. За кілька годин цифра зросла.
Зверніть увагу У Назарбаєва заявили, що Токаєв не звільняв його з посади голови Радбезу
Кількість вбитих не назвали
У Міністерстві внутрішніх справ не вказали, скільки мітингувальників убили під час зачисток. Однак там заявили, що серед затриманих буцімто є іноземці.
Крім того, через протести правоохоронці завели 125 кримінальних справ.
Ситуацію в країні в МВС назвали контрольованою та стабільною, однак кількість затриманих мітингувальників зростає.
Протести в Казахстані: головне
- Протести в Казахстані не вщухають уже майже тиждень. Влада країни на чолі з Токаєвим намагається жорстоко придушити мітинги громадян.
- Серед вимог мітингувальників – боротьба з корупцією та повалення впливу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.
- Президент Токаєв звільнив Назарбаєва з посади голови Радбезу Казахстану. Пізніше ЗМІ повідомили про втечу останнього з країни, однак його речник це заперечив.
- Силовикам дозволили стріляти на ураження по учасниках протестів. Серед загиблих навіть діти. За весь час мітингів у Казахстані загинули двоє дітей віком 4 і 11 років.
- На прохання президента Касима-Жомарта Токаєва, ОДКБ (Білорусь, Вірменія, Таджикистан, Киргизстан та Росія) ввели свої війська.
- Епіцентром мітингів стало місто Алмати.
- По всій країні вже кілька днів немає доступу до інтернету та є перебої мобільного зв'язку або повна його відсутність.
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