Батько дитини розповів, що 6 січня вона вирушила машиною разом зі своїм дядьком за продуктами. Проїжджаючи площею, в автомобіль влучила куля, яка потрапила дівчинці у голову.

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На момент трагічного інциденту в транспортному засобі перебували ще двоє дітей брата чоловіка. Неповнолітні зазнали поранень, а одна із них – учениця 9 класу – перебуває у реанімації.

На продірявленій кулями машині чоловік з центру міста оперативно відвіз їх до лікувального закладу.

Смерть 11-річного хлопчика у Казахстані

В Алмати батьки разом із дітьми прогулювалися містом, коли пролунали постріли.

Вони стали для 11-річного хлопчика фатальними – куля зачепила дитину та вбила її.

Неповнолітнього намагалися врятувати лікарі, однак, на жаль, безрезультатно.

Зверніть увагу! В Алмати 15-річний підліток потрапив до лікарні, за його життя борються медики.

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