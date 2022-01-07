Під час захоплення Криму він був начальником штабу і першим заступником командувача військами Південного військового округу Росії. Про його місію в Казахстані офіційно повідомило міноборони Росії.

До теми "Хто не здасться – буде знищений": у Казахстані силовикам дозволили стріляти на ураження

Керувати діями миротворчих сил ОДКБ в Республіці Казахстан призначений командувач повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков,

– повідомив офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков.

Окрім цього російські військово-транспортні літаки також перекинули до Казахстану солдатів десантних спецпідрозділів, які брали участь в захоплення Криму та війні на Донбасі.

Що відомо про російські війська в Казахстані

У міжнародній розвідувальній спільноті очікували, що спершу Росія відправить до держави Центральної Азії 200 кадрових військовослужбовців. Згодом туди ж вона мала б привезти й свої інші гібридні сили.

За рішенням Організації договору колективної безпеки, схваленого 6 січня 2022 року, в Казахстан направлені "миротворчі сили", основу яких складають підрозділи країни-агресора.

Розслідування показало, що всі ці російські підрозділи брали участь в агресії проти України не лише під час захоплення та окупації Криму, а й у бойових діях на Донбасі.

Вас може зацікавити, що треба знати про протести у Казахстані: дивіться відео