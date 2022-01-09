Митингующие собрались под посольством Казахстана в Бишкеке. Туда же прибыл и председатель Государственного комитета по нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

Что этому предшествовало Силовики в Казахстане выдали за мародера известного джазового музыканта

Рузахунов не террорист

На митинг пришли друзья, коллеги Рузахунова и просто неравнодушные граждане. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил перед участниками митинга.

Ташиев подчеркнул, что музыкант Викрам Рузахунов не является террористом. Кроме того, он призвал Казахстан "изменить риторику расследования".

Он порядочный человек, музыкант. С утра проверили по всем каналам – Викрам Рузахунов не участвовал в беспорядках, уличных шествиях. Информация от гостелеканала Казахстана ложная. Соседям надо менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме – неправильно,

– заявил Ташиев.

Также руководитель ГКНБ заявил, что Кыргызстан уже отправил ноту протеста Казахстану из-за задержания Рузахунова.

Председатель ГКНБ Кыргызстана на митинге в поддержку Викрама Рузахунова: видео телеграмм-канала "ЧДТ"

В то же время друзья и коллеги Рузахунова убеждены: то, что музыкант говорил на видео – заготовленный текст казахских силовиков, который ему дали прочитать.

Задержание киргизского музыканта в Казахстане: главное

В Казахстане уже неделю не утихают протесты, против которых активно борются власти и пытаются обвинить иностранные государства в их организации.

Утром 9 января на государственном телеканале Казахстана опубликовали "признание кыргызского террориста". На видео мужчина со следами от избиения говорил, что ему якобы заплатили 200 долларов за участие в протестах и оплатили билет из Кыргызстана.

На кадрах узнали кыргызского джазового музыканта Викрама Рузахунова. Родственники мужчины сразу забили тревогу, поскольку убеждены, что его пытали.

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