Запит на відправлення контингенту ОДКБ в Казахстан зробив президент Касим-Жомарт Токаєв. Однак виникає питання, чи потрібні були взагалі ці "миротворці" країні в ситуації, яка склалася. Про це в коментарі сайту 24 каналу заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Найманці Росії

Експерт зазначив, що ОДКБ як структура використовується на кшталт приватної воєнної компанії "Вагнер", починаючи з 2011 року в Сирії, коли Росія не могла відправляти свій контингент на офіційних засадах для підтримки режиму Башара Асада.

Тоді використовувалися виключно найманці Російської Федерації. Аналогічно російські найманці відправлялися в Мозамбік – державу на південному сході Африки, а також у Лівію та Венесуелу,

– пояснив Коваленко.

Путін відправив "миротворців" у Казахстан на прохання Токаєва / Фото Getty Images

В цілому, пояснив фахівець, сама по собі ОДКБ як структура протягом всього свого існування ніяк себе не проявляла. Вона є "мертвим тілом" на плечах, фактично, кожної країни, яка входить у склад цієї організації.

Азербайджан та Узбекистан вийшли зі складу ОДКБ. У ній немає ніякої ефективності, це не та організація, в яку хочуть вступати, як от в Північноатлантичний альянс,

– додав експерт.

За його словами, події в Казахстані були використані виключно на користь ОДКБ, щоб проявити її хоч якусь користь, якийсь коефіцієнт корисної дії цієї структури в очах громадян Білорусі та Російської Федерації.

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ОДКБ у Казахстані: що треба знати

У Казахстані 2 січня почались протести через зростання цін на газ. Попри їх зниження, люди висунули економічні та політичні вимоги. Зокрема мовилось про низький рівень життя та контроль влади першого президента Нурсултана Назарбаєва.

Протести спалахнули орієнтовно у 15 містах країни. 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вважає доцільним введення військ ОДКБ в країну.

Згодом Токаєв заявив, що події в країні – це "спроба державного перевороту, щоб захопити владу".

Під час протестів на мітингувальників відкрили понад 7000 справ. Також відомо, про загиблих, адже влада дозволила стріляти на ураження. Проте точна кількість жертв невідома.

10 січня у Кремлі заявили, що в країну прибуло понад 2 тисячі так званих "миротворців", які нібито мали охороняти адміністративні будівлі. Також мовилось про 250 одиниць техніки, які нібито мали охороняти аеропорти, військові склади та інші стратегічні об'єкти.

14 січня війська ОДКБ з Білорусі, Киргизстану та Таджикистану залишили Казахстан.

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