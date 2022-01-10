Про це свідчить стенограма саміту Організації Договору про колективну безпеку. Її разом із відеозаписом розмови опублікували на сайті Кремля.

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Токаєв назвав кількість іноземних "миротворців"

Касим-Жомарт Токаєв заявив, що станом на 10 січня розгортання "миротворчої місії" вже завершилося. За його словами, до виконання поставлених завдань загалом приступили 2 030 "миротворців" та 250 одиниць техніки. Казахський президент уточнив, що сили іноземні сили охороняють у країні аеропорти, військові склади та інші стратегічні об'єкти.

Довідка. У Казахстан напередодні прибули військові з Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизії та Таджикистану. Всі ці країни входять до ОДКБ – військово-політичної організації, створеної у 1992 році.

Крім цього, Токаєв поскаржився, що у Казахстані відбувалася "спроба державного перевороту". Він намагався переконати ОДКБ у тому, що учасники акцій протесту "планували захопити столицю".

Реакція українського МЗС на події у Казахстані

У Міністерстві закордонних справ України вперше прокоментували ситуацію у Казахстані. У відомстві висловили співчуття через загибель людей. Там наголосили, що важливо зробити усе, аби уникнути подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини й відновити роботу об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку.

Також у МЗС закликали іноземних військових поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану. З огляду на це, мовляв, термін їхнього перебування на території країни має бути чітко задекларований та обмежений.

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