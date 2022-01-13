В Алматы устроили церемонию, знаменующую начало вывода сил ОДКБ. На ней слово взял заместитель министра обороны Казахстана Мухамеджан Таласов.

Важно Военные в Казахстане незаконно использовали шлемы миротворцев ООН

Он поблагодарил силовиков из разных стран и отметил, что благодаря им "была обеспечена охрана стратегических и других важных объектов".

Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие сотрудники внутренних дел смогли приступить к своим непосредственным обязанностям,

– сказал Таласов.

Ряд миротворцев приказом министра обороны Казахстана наградили медалями "За вклад в международное сотрудничество" и грамотами.

Что известно о силах ОДКБ в Казахстане

Свои воинские контингенты в количестве 2030 человек и 250 единиц техники на территорию Казахстана направили:

Россия,

Армения,

Беларусь,

Киргизстан,

Таджикистан.

Первой начала вводить свои войска Россия. На следующий день в Казахстан прибыл контингент из других стран. Эксперты опасались, что такое решение может привести к потере Казахстаном суверенитета и длительной оккупации страны. Однако Путин ранее пообещал, что после "миротворческой миссии" силы ОДКБ выведут из Казахстана.

11 января появилась информация о том, что основную миссию миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершили. 13 января стартовал поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Он продлится 10 дней.

Последствия протестов в Казахстане: смотрите видео