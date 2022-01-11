Фотографии появились в твиттере журналиста Джейка Ханрахана и принадлежат фотографу Владимиру Третьякову. На них можно заметить несколько солдат в Алматы в касках голубого цвета, которые используют миротворческие силы ООН.

Важно В Узбекистане журналистам и блогерам запретили освещать события в соседнем Казахстане

Представитель миротворческой миссии ООН 10 января подтвердил "Радио Азаттику", что вооруженные люди, замечены на изображениях, не были частью миротворческой миссии ООН.

Мы передали нашу обеспокоенность по этому вопросу постоянному представительству Казахстана,

– заявил представитель ООН.

Между тем пресс-секретарь миротворческой миссии заявил, что "страны, которые предоставляют войска и полицию ООН, должны использовать знаки отличия организации только тогда, когда они выполняют мандатные задания как миротворцы Организации Объединенных Наций".

Интересная деталь! В казахстанских вооруженных силах есть подразделение англоязычных миротворцев, которое поддерживается ООН, известное как КАЗБАТ, которому разрешено носить голубые каски ООН, но только во время парада или во время миротворческой миссии ООН.



Военные в Казахстане использовали шлемы миротворцев ООН / Фото Владимира Третьякова

"Миротворцы" ОДКБ в Казахстане: главное

На прошлой неделе на фоне протестов и беспорядков в Казахстане развернули военную миссию с участием стран-участниц ОДКБ. Ожидается, что миссия останется в стране до полной стабилизации обстановки. Участие в этой миссии приняли несколько тысяч военных из России, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Первой начала вводить свои войска Россия. На следующий день в Казахстан прибыл контингент из других стран. Эксперты опасаются, что такое решение приведет к потере Казахстаном суверенитета и длительной оккупации страны. Однако Путин пообещал, что после "миротворческой миссии" силы ОДКБ выведут из Казахстана.

11 января появилась информация о том, что основную миссию миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершили. Уже через 2 дня войска будут выводить из страны.

Полный текст публикации Джейка Ханрахана (переведен с английского):

Военных в Казахстане видели в шлемах ООН. Это какая-то темная форма троллинга?