Такое заявление российский президент сделал во время саммита, в котором приняли участие представители стран ОДКБ.

Важно "Миротворцы" ОДКБ продолжают прибывать в Казахстан: видео высадки военных

Как сказал Путин, ситуация в Казахстане постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов полностью очищен от "боевиков". Он уверен, что уже в ближайшее время совместными усилиями ситуация по всему Казахстану будет стабилизирована.

После выполнения своих функций весь контингент миротворцев ОДКБ будет выведен из Казахстана,

– подчеркнул глава Кремля.

Выступление Путина во время саммита ОДКБ: смотрите видео​

Заметим, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что власти Казахстана могут самостоятельно урегулировать ситуацию.

Один урок из истории прошлого: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти,

– заметил Блинкен.

Такое заявление Блинкена задело россиян за живое. В российском МИДе подчеркнули, что реакция ОДКБ и России на призыв руководства Казахстана содействовать в обеспечении безопасности была "абсолютно легитимной".

"Миротворцы" ОДКБ в Казахстане: что известно

В разгар протестов и волнений в Казахстане, спровоцированных ростом цен на сжиженный газ, президент Касым-Жомарт Токаев призвал ввести в страну "миротворцев" Организации договора о коллективной безопасности, на что ее руководство быстро согласилось.

Обратите внимание! ОДКБ – это организация коллективной безопасности, существующая с 1992 года и в которую сейчас входят 6 стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

Уже со следующего дня Россия начала вводить свои войска. На следующий день в Казахстан прибыл контингент из других стран. Некоторые эксперты опасаются, что такое решение приведет к потере Казахстаном суверенитета и длительной оккупации страны.

Россия направила в Казахстан свои войска: смотрите видео