"Миротворцев" ОДКБ пригласил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Это произошло, когда многие военные Казахстана отказались стрелять в свой народ.
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К Организации Договора коллективной безопасности относятся Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан.
"Миротворцы" ОДКБ продолжают прибывать в Казахстан: смотрите видео ORDA Kazakhstan
Первые российские войска прибыли на территорию Казахстана еще 6 января. Уже 7 января в аэропорту Алматы приземлились 9 самолетов с российскими десантниками. Так называемым "миротворцам" разрешили применять оружие.
Также 7 января в Казахстан прибыли военные из Армении. Власти страны сообщили, что в Казахстан отправилась сотня "миротворцев".
Также одобрили введение своих военных парламенты Таджикистана и Кыргызстана. В ОДКБ сообщили, что всего в Казахстан по просьбе Токаева отправили около 2 500 "миротворцев".
Реакция США
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не понимает, для чего на территорию страны ввели войска ОДКБ.
- Политик подчеркнул: "один урок из истории прошлого: когда в твоем доме оказались россияне, их бывает сложно заставить уйти".
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