"Миротворцев" ОДКБ пригласил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Это произошло, когда многие военные Казахстана отказались стрелять в свой народ.

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К Организации Договора коллективной безопасности относятся Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан.

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Первые российские войска прибыли на территорию Казахстана еще 6 января. Уже 7 января в аэропорту Алматы приземлились 9 самолетов с российскими десантниками. Так называемым "миротворцам" разрешили применять оружие.

Также 7 января в Казахстан прибыли военные из Армении. Власти страны сообщили, что в Казахстан отправилась сотня "миротворцев".

Также одобрили введение своих военных парламенты Таджикистана и Кыргызстана. В ОДКБ сообщили, что всего в Казахстан по просьбе Токаева отправили около 2 500 "миротворцев".

Реакция США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не понимает, для чего на территорию страны ввели войска ОДКБ.

Политик подчеркнул: "один урок из истории прошлого: когда в твоем доме оказались россияне, их бывает сложно заставить уйти".

Заметьте! Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.

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