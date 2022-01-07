Соответствующее решение власти Армении приняли утром 7 января. Военных сразу же самолетом отправили в Казахстан.

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В Армении повторяют традиционную мантру

В решении Минобороны Армении заявили, что войска вводят в Казахстан в соответствии с решением Совбеза Организации Договора коллективной безопасности.

В то же время в Армении заявляют, что якобы их военные будут привлечены только для охраны объектов критической инфраструктуры.

Однако ранее в ОДКБ одобрили использование оружия "миротворцами" против митингующих. Кроме того, силы ОДКБ уже привлекали к зачистке аэропорта в Алматы.

Ввод войск ОДКБ в Казахстан: главное

На фоне обострения протестов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации Договора коллективной безопасности с просьбой ввести войска.

В состав ОДКБ входят Беларусь, Россия, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и собственно Казахстан.

5 января Совбез ОДКБ принял решение о вводе войск. Об этом решении сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Уже на следующее утро Россия самолетами транспортировала военных и спецтехнику в Казахстан. Вслед за ней это сделала и Беларусь.

Утром 7 января Кыргызстан и Таджикистан также приняли решение о вводе войск.

В ОДКБ заявили, что в Казахстан прибыли около 2 500 военных.

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