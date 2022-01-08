"Миротворців" ОДКБ запросив президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Це сталося, коли чимало військових Казахстану відмовилися стріляти у свій народ.

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До Організації Договору колективної безпеки належать Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан.

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Перші російські війська прибули на територію Казахстану ще 6 січня. Вже 7 січня в аеропорту Алмати приземлилися 9 літаків із російськими десантниками. Так званим "миротворцям" дозволили застосовувати зброю.

Також 7 січня до Казахстану прибули військові з Вірменії. Влада країни повідомила, що до Казахстану вирушила сотня "миротворців".

Також схвалили введення своїх військових парламенти Таджикистану та Киргизстану. В ОДКБ повідомили, що загалом до Казахстану на прохання Токаєва відправили близько 2 500 "миротворців".

Реакція США

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не розуміє, для чого на територію країни ввели війська ОДКБ.

Політик наголосив: "один урок з історії минулого: коли у твоєму домі опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти".

Зауважте! Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

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