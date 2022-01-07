Блінкен наголосив, що влада Казахстану може самостійно врегулювати ситуацію. Політик наголосив: Штати засуджують насилля, яке відбувається у країні.

Зауважте Токаєв на постійному зв'язку із Путіним через протести у Казахстані

Один урок з історії минулого: коли у твоєму домі опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти,

– зауважив Блінкен.

Російські військові у Казахстані

Чимало військових у Казахстані відмовилися стріляти у свій народ. Тоді президент країни Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору колективної безпеки (Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан) з проханням ввести свої війська.

Росія відразу активізувалася. Перші військові вирушили до Казахстану вже 6 січня. Спершу мовилося, що вони начебто лише охоронять державні будівлі як "миротворці". Водночас вже невдовзі російські військові отримали дозвіл відкривати вогонь.

Наступного дня, 7 січня, в аеропорту Алмати приземлилися ще 9 російських військово-транспортних літаків Іл-76 з російськими військовими на борту.

Зауважте! Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Введення військ в Казахстан у нашому сюжеті: дивіться відео