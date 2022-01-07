Блінкен наголосив, що влада Казахстану може самостійно врегулювати ситуацію. Політик наголосив: Штати засуджують насилля, яке відбувається у країні.
Зауважте Токаєв на постійному зв'язку із Путіним через протести у Казахстані
Один урок з історії минулого: коли у твоєму домі опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти,
– зауважив Блінкен.
Російські військові у Казахстані
- Чимало військових у Казахстані відмовилися стріляти у свій народ. Тоді президент країни Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору колективної безпеки (Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан) з проханням ввести свої війська.
- Росія відразу активізувалася. Перші військові вирушили до Казахстану вже 6 січня. Спершу мовилося, що вони начебто лише охоронять державні будівлі як "миротворці". Водночас вже невдовзі російські військові отримали дозвіл відкривати вогонь.
- Наступного дня, 7 січня, в аеропорту Алмати приземлилися ще 9 російських військово-транспортних літаків Іл-76 з російськими військовими на борту.
Введення військ в Казахстан у нашому сюжеті: дивіться відео