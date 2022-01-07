Блинкен подчеркнул, что власти Казахстана могут самостоятельно урегулировать ситуацию. Политик подчеркнул: Штаты осуждают насилие, которое происходит в стране.
Заметьте Токаев на постоянной связи с Путиным из-за протестов в Казахстане
Один урок из истории прошлого: когда в твоем доме оказались россияне, их бывает сложно заставить уйти,
– заметил Блинкен.
Российские военные в Казахстане
- Многие военные в Казахстане отказались стрелять в свой народ. Тогда президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации Договора коллективной безопасности (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан) с просьбой ввести свои войска.
- Россия сразу активизировалась. Первые военные отправились в Казахстан уже 6 января. Сначала говорилось, что они якобы будут только охранять государственные здания как "миротворцы". В то же время уже вскоре российские военные получили разрешение открывать огонь.
- На следующий день, 7 января, в аэропорту Алматы приземлились еще 9 российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными на борту.
Ввод войск в Казахстан в нашем сюжете: смотрите видео