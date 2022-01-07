По словам Дмитрия Пескова, за 6 и 7 января Путин провел переговоры с главами стран Организации Договора коллективной безопасности. Однако с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым разговоры происходят значительно чаще.

Интересно Токаев поблагодарил Путина за помощь в подавлении протестов

Токаев консультируется у Путина

Дмитрий Песков заявил, что Путин и Токаев неоднократно общались по телефону из-за протестов. С учетом того, что Токаев теперь пытается обвинить иностранные государства в протестах, возникает впечатление, что консультации Путина срабатывают.

Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана,

– заявил Песков.

Также Песков рассказал, что министр обороны Сергей Шойгу докладывает о перебросе "миротворческой миссии" в Казахстан.

Ввод войск в Казахстан: главное

В Казахстане 3 января вспыхнули протесты. На фоне их обострения 5 января президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ и призвал ввести войска.

Того же вечера Совбез ОДКБ согласовал введение войск. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Первой свой контингент начала вводить Россия. Вслед за ней и Беларусь.

Утром 7 января решение о вводе войск приняли в Таджикистане, Армении и Кыргызстане. К вечеру их военные прилетели в Казахстан.

Все члены ОДКБ заявляют, что их военные будут задействованы только для охраны объектов критической инфраструктуры. Однако они уже успели поучаствовать в зачистке аэропорта в Алматы. Кроме того, так называемым "миротворцам" разрешили применять оружие против митингующих.

Миссию "миротворцев ОДКБ" возглавил Андрей Сердюков – руководитель российской спецоперации по захвату Крыма в 2014 году.

Больше о вводе войск в Казахстан в нашем сюжете: смотрите видео