За словами Дмитра Пєскова, за 6 та 7 січня Путін провів переговори з головами країн Організації Договору колективної безпеки. Однак з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим розмови відбуваються значно частіше.

Цікаво Токаєв подякував Путіну за допомогу в придушенні протестів

Токаєв консультується у Путіна

Дмитро Пєсков заявив, що Путін і Токаєв неодноразово спілкувались телефоном через протести. З урахуванням того, що Токаєв тепер намагається звинуватити іноземні держави в протестах, виникає враження, що консультації Путіна спрацьовують.

Обговорювалася обстановка в Казахстані та спільні дії в рамках мандату ОДКБ для боротьби з міжнародним тероризмом та з метою забезпечення порядку, а також безпеки громадян Казахстану,

– заявив Пєсков.

Також Пєсков розповів, що міністр оборони Сергій Шойгу про перекидання "миротворчої місії" в Казахстан.

Введення військ в Казахстан: головне

У Казахстані 3 січня спалахнули протести. На фоні їх загострення 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до ОДКБ і закликав ввести війська.

Того ж вечора Радбез ОДКБ погодив введення військ. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Першою свій контингент почала вводити Росія. Слідом за нею і Білорусь.

Уранці 7 січня рішення про введення військ ухвалили в Таджикистані, Вірменії та Киргизстані. До вечора їхні військові прилетіли в Казахстан.

Усі члени ОДКБ заявляють, що їхні військові будуть задіяні лише для охорони об'єктів критичної інфраструктури. Однак вони вже встигли взяти участь в зачистці аеропорту в Алмати. Крім того, так званим "миротворцям" дозволили застосовувати зброю проти мітингувальників.

Місію "миротворців ОДКБ" очолив Андрій Сердюков – керівник російської спецоперації із захоплення Криму в 2014 році.

Більше про введення військ в Казахстан у нашому сюжеті: дивіться відео