За словами Дмитра Пєскова, за 6 та 7 січня Путін провів переговори з головами країн Організації Договору колективної безпеки. Однак з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим розмови відбуваються значно частіше.
Цікаво Токаєв подякував Путіну за допомогу в придушенні протестів
Токаєв консультується у Путіна
Дмитро Пєсков заявив, що Путін і Токаєв неодноразово спілкувались телефоном через протести. З урахуванням того, що Токаєв тепер намагається звинуватити іноземні держави в протестах, виникає враження, що консультації Путіна спрацьовують.
Обговорювалася обстановка в Казахстані та спільні дії в рамках мандату ОДКБ для боротьби з міжнародним тероризмом та з метою забезпечення порядку, а також безпеки громадян Казахстану,
– заявив Пєсков.
Також Пєсков розповів, що міністр оборони Сергій Шойгу про перекидання "миротворчої місії" в Казахстан.
Введення військ в Казахстан: головне
- У Казахстані 3 січня спалахнули протести. На фоні їх загострення 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до ОДКБ і закликав ввести війська.
- Того ж вечора Радбез ОДКБ погодив введення військ. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
- Першою свій контингент почала вводити Росія. Слідом за нею і Білорусь.
- Уранці 7 січня рішення про введення військ ухвалили в Таджикистані, Вірменії та Киргизстані. До вечора їхні військові прилетіли в Казахстан.
- Усі члени ОДКБ заявляють, що їхні військові будуть задіяні лише для охорони об'єктів критичної інфраструктури. Однак вони вже встигли взяти участь в зачистці аеропорту в Алмати. Крім того, так званим "миротворцям" дозволили застосовувати зброю проти мітингувальників.
- Місію "миротворців ОДКБ" очолив Андрій Сердюков – керівник російської спецоперації із захоплення Криму в 2014 році.
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