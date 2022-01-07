Токаєв наголосив, що подяка Путіну є особливою. Адже той дуже оперативно відреагував на його звернення по допомогу у придушенні повстання.

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"Тепла" реакція Путіна

Президент Казахстану цинічно назвав реакцію Путіна теплою і товариською.

Очільник Кремля літаками військово-транспортної авіації перекинув у Казахстан основні сили свого контингенту ОДКБ з аеродромів у Московській, Іванівській та Ульянівській областях.

Саме на запит казахської влади у країну прибули військові ОДКБ. Причиною стала хвиля протестів, яка охопила всю країну. Токаєв запевняє, що так звані "миротворці" будуть у Казахстані тимчасово. Водночас ЗМІ повідомляють, що до країни переправили близько 2,5 тисячі військових ОДКБ.

Військова допомога Путіна під час протестів виявилася "необхідною". Оскільки казахські військові подекуди відмовлялися стріляти у протестувальників і висловлювали їм підтримку.

Що відомо про російських військових у Казахстані

Російський генерал Андрій Сердюков очолив місію так званих "миротворчих сил" ОДКБ. Саме він у 2014 році був організатором і керівником військової операції з захоплення Криму.

Голова казахської діаспори в Росії Полат Джамалов прокоментував введення військ ОДКБ в Казахстан. За його словами, це окупація, яка може мати жахливі наслідки.

Касим-Жомарт Токаєв проаналізував результати проведення "антитерористичної операції" в Казахстані. Президент країни наголосив, що станом на ранок 7 січня місцева влада "контролює ситуацію в регіонах". Під контроль її взяли саме після прибуття російських силовиків.

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