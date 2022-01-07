За словами Джамалова Росія може використати ситуацію "для захисту росіян". Про це голова діаспори заявив в ефірі радіо "Говорить Москва".

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Ситуація може стати страшною

Полат Джамалов заявив, що введення військ ОДКБ на прохання Касима-Жомарта Токаєва і зокрема російських, матиме негативні наслідки. Особливо, якщо Росія захоче "захистити своїх".

Це природна окупація. Якщо надасть їй характеру, що з'явилися, нібито захищаючи росіян, це буде кошмар,

– заявив Джамалов.

Зверніть увагу! В ОДКБ заявили, що ввели близько 2 500 військових в Казахстан. Найбільшу частку серед них займає саме російський контингент, який прибуває в країну від ранку 6 січня.

Введення військ в Казахстан: головне

На фоні загострення протестів, які тривають від 3 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до ОДКБ (Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан) з проханням ввести війська.

Того ж вечора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Радбез ОДКБ вирішив відправити свої війська в Казахстан.

Від ранку 6 січня в Казахстан прибувають військові з країн-членів ОДКБ. У Міноборони Росії прибуття своїх військ підтвердили лише ввечері того ж дня.

7 січня в Казахстан своїх "миротворців" відправили і з Таджикистану, Киргизстану та Вірменії.

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