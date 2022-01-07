По словам Джамалова Россия может использовать ситуацию "для защиты россиян". Об этом глава диаспоры заявил в эфире радио "Говорит Москва".

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Ситуация может стать страшной

Полат Джамалов заявил, что ввод войск ОДКБ по просьбе Касыма-Жомарта Токаева и в частности российских, будет иметь негативные последствия. Особенно, если Россия захочет "защитить своих".

Это естественная оккупация. Если придать ей характера, которые появились, якобы защищая россиян, это будет кошмар,

– заявил Джамалов.

Обратите внимание! В ОДКБ заявили, что ввели около 2 500 военных в Казахстан. Наибольшую долю среди них занимает именно российский контингент, который прибывает в страну с утра, 6 января.

Ввод войск в Казахстан: главное

На фоне обострения протестов, которые продолжаются с 3 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан) с просьбой ввести войска.

В тот же вечер премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Совбез ОДКБ решил отправить свои войска в Казахстан.

С утра 6 января, в Казахстан прибывают военные из стран-членов ОДКБ. В Минобороны России прибытие своих войск подтвердили лишь вечером того же дня.

7 января в Казахстан своих "миротворцев" отправили и из Таджикистана, Кыргызстана и Армении.

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