Токаев подчеркнул, что благодарность Путину является особенной. Ведь тот очень оперативно отреагировал на его обращение за помощью в подавлении восстания.

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"Теплая" реакция Путина

Президент Казахстана цинично назвал реакцию Путина теплой и общительной.

Глава Кремля самолетами военно-транспортной авиации опрокинул в Казахстан основные силы своего контингента ОДКБ с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Именно по запросу казахских властей в страну прибыли военные ОДКБ. Причиной стала волна протестов, охватившая всю страну. Токаев уверяет, что так называемые миротворцы будут в Казахстане временно. В то же время СМИ сообщают, что в страну направили около 2,5 тысяч военных ОДКБ.

Военная помощь Путина во время протестов оказалась "необходимой". Поскольку казахские военные иногда отказывались стрелять в протестующих и выражали им поддержку.

Что известно о российских военных в Казахстане

Российский генерал Андрей Сердюков возглавил миссию так называемых "миротворческих сил" ОДКБ. Именно он в 2014 году был организатором и руководителем военной операции по захвату Крыма.

Глава казахской диаспоры в России Полат Джамалов прокомментировал введение войск ОДКБ в Казахстан. По его словам, это оккупация, которая может иметь ужасающие последствия.

Касым-Жомарт Токаев проанализировал результаты проведения "антитеррористической операции" в Казахстане. Президент страны подчеркнул, что по состоянию на утро 7 января местные власти "контролируют ситуацию в регионах". Под контроль ее взяли именно по прибытии российских силовиков.

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