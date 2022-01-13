Зачистка элит в Казахстане завершается

Токаев усилил своё влияние и завершает первый этап зачистки структур власти от людей Назарбаева. Двоевластию в Казахстане пришёл конец.

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Токаев – уже единоличный властитель и ближайшие месяцы будет формировать свою систему без оглядки на другие кланы. Но ближайший год ему придётся работать с оглядкой на Россию.

Демократия в стране не восторжествовала. Но это и не было возможным. Более того, ЕС и США проявили чудеса realpolitik и проглотили как разгон протестов, так и приказ расстреливать без предупреждения.

Игра Токаева с "миротворцами"

Суть в объектах, которые взяли под охрану войска ОДКБ. Зачем «миротворцам» защищать, например, здания КНБ?

Абсурд, если не брать во внимание зачистку,которая шла в руководстве структур. Для Токаева необходимо было не "высвобождение резервов", а создание препятствий для активной игры оппонентам во власти. Но неустойчивость сохранится ещё несколько месяцев.

Россия вела свою игру

Идея — усилить влияние на Казахстан и, параллельно, на другие государства региона.

Вторая составляющая — возможность Кремля играть резко и демонстрация для ЕС и США решительности "защищать своё влияние".

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Брюссель и Вашингтон проглотили. Их реакция была, мягко говоря, странной. О санкциях, естественно, речи даже не шло. Белый дом открыто признал Казахстан зоной влияния России.

Ключ к пониманию — структура присутствия европейских и американских активов в местной экономике.

Вывод с "сохранением лица"

Получив ожидаемую реакцию от Запада, РФ готовилась масштабировать операцию и расширять влияние в регионе.

В Казахстане Кремль будет силой, на которую будут оглядываться. Да и войска уйдут "не совсем". А вот дальнейшее расширение операции невозможно.

Вывод войск ОДКБ сегодня больше похож на бегство с "сохранением лица".

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Что и почему пошло не так в операции России

Запад не играл. Но есть интересы Востока и Юго-запада. Хронология активности Турции и Китая. Москва побоялась идти на конфликт с Турцией и Пекином.

КНР действовал мощно, эффективно и малозаметно. Этого было достаточно — в РФ испугались.

После звонка Ван И Лаврову началась эвакуация ОДКБ. После разговора с Си Цзиньпином Лукашенко забыл о тезисах про "угрозы для Узбекистана".

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