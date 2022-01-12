Зря летели

Еще вчера казалось, что Токаев за Путина, а уже сегодня, поговорив с ЕС, он говорит, что ситуация в стране полностью нормализовалась и войска ОДКБ должны покинуть страну.

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Сейчас в Казахстане 2030 военных из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана, и закончили переброску войск буквально день назад. И вот – через два дня "янки" должны "гоу хоум".

Злые сплетники утверждают, что беларуским миротворцам совсем не дали помиротворить, держали в прямом смысле на запасном аэродроме, более того, им отменили денежные вознаграждения, которые пообещали. Короче, зря летали. Забавно, что они даже улететь сами не могут, их в Казахстан почему-то вывозили на российских самолетах, так что на них же вернут обратно.

Если вернут.

Делать "выводы"

Потому что хоть Песков и сказал, что решение о выводе сил ОДКБ – это целиком прерогатива Казахстана, но осадочек остался.

БелТА, например, сообщила, что решение о выводе сил ОДКБ из Казахстана будет принято после официального обращения руководства страны. Заявление президента они не считают официальным обращением.

А Совет Республики заявил, что жители Казахстана стали жертвами очередного заговора Запада, хоть Токаев уже объявил, что Запад к этому никакого отношения не имеет, у них там свои лязгающие гусеницы. По-восточному.

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Узбекистан следующий?

Песков, который уже непонятно чей пресс-секретарь, потому что все время переводит то, что говорит Лукашенко, сегодня отбрехивался от его понимания ситуации в Узбекистане.

Наш бывший опять выступил в роли провидца и сообщил, что Узбекистан должен приготовиться, "их взгляды уже брошены и на Узбекистан".

Опять "они"… Кремль, правда, сказал, что не в курсе ситуации.

А из Узбекистана ответили красиво. И.о. директора Координационно-методического центра по вопросам новейшей истории Узбекистана при АН Феруза Усарова: "Чтобы человек, делал такие выводы, кто бы он ни был, – лидер, президент, ученый, политолог или просто гражданин, он должен знать законодательную базу нашей страны"…

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Мне кажется, мы сойдемся на "просто гражданине".

Немного позитива

А джазовый музыкант Викрам Рузахунов, задержанный казахстанскими силовиками по подозрению в участии в акциях протеста и давший признательные показания на видео, вернулся домой. Вы представляете, чтобы у нас (в Беларуси – ред.) в августе кого-то отпустили? Даже иностранца? Я — нет.

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