При этом полиция называет погибших митингующих "боевиками". Сколько именно тел нашли и где не сообщают.

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Тайные захоронения проводились для того, чтобы усложнить идентификацию протестов,

– заявила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Остальные детали расследования полиция не разглашает.

В то же время, комендант города Канат Таймерденов сообщал, что во время беспорядков на морг нападали около 7 раз. Тогда неизвестные якобы украли 41 тело.

Последние новости о ситуации в Казахстане

Как сообщали в полиции Казахстана, во время масштабных нарушений в Алматы погибли 149 человек. Из них 11 – правоохранители. Всего в стране во время январских митингов жизнь потеряли 225 человек.

Также в Казахстане был случай, когда травмированного протестующего срочно выписали из больницы и отвезли в отделение полиции. Только недавно ему сделали операцию на позвоночнике.

Власти Казахстана решили отменить режим чрезвычайного положения в 7 регионах, где он еще действовал. Следовательно, с полуночи 19 января ограничения перестали действовать.

Российские "миротворцы" Организации договора по коллективной безопасности полностью выведены из Казахстана. Последние 4 военно-транспортных самолета с военными вылетели из Нур-Султана и Алматы.

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