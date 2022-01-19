В минобороны России сообщили, что этими самолетами возвращаются последние подразделения "миротворцев" и командование во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым.

Кстати В Казахстане отменяют режим чрезвычайного положения

ОДКБ в Казахстане: что известно

Когда в начале января в Казахстане вспыхнули масштабные протесты, президент Касим-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ.

В Организации заявили, что направят в страну своих "миротворцев". Первой начала вводить свои войска Россия. На следующий день в Казахстан прибыл контингент из других стран.

Однако уже 11 января заявили, что основную миссию ОДКБ завершили, поэтому 13 января стартовал поэтапный вывод "миротворцев".

Какая сейчас ситуация в Казахстане

Ситуация в Казахстане стала спокойной. Поэтому власти решили отменить режим чрезвычайного положения в 7 регионах, где он еще действовал. С 19 января ограничения бездействуют. Также возобновил работу аэропорт в Алматы.

Кроме того, впервые с начала беспорядков на публике появился бывший президент Нурсултан Назарбаев. Он заявил, что вся полнота власти теперь принадлежит Токаеву.

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