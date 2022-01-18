Назарбаев выступил на двух языках – казахском и русском. Он заверил, что никуда из страны не выезжал, а постоянно находился в Нур-Султане.

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Назарбаев фактически подтвердил, что ушел из политики

Назарбаев убеждал казахов, что события в январе были организованными беспорядками. Сам экс-президент заверил, что находится на заслуженном отдыхе.

Президент Касым-Жомарт Токаев имеет всю полноту власти. Он председатель Совета безопасности. Вскоре президент будет избран главой партии "Nur Otan",

– заявил Назарбаев.

Бывший многолетний глава Казахстана попытался убедить, что никакого противостояния политических элит в стране нет. Мол, слухи на эту тему беспочвенны.

Обратите внимание! 5 января во время разгара протестов Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку с поста председателя Совета безопасности Казахстана Назарбаева. Он полностью взял на себя его полномочия.

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Что известно о Нурсултане Назарбаеве во время протестов:

Спикер Назарбаева утверждал, что экс-президент сам ушел с поста председателя Совбеза.

С этого времени Назарбаева не видели на публике. Выдвигали гипотезы, что политик либо покинул страну, либо уже мертв.

Три зятя экс-президента ушли в отставку с должностей руководителей крупных государственных предприятий.

Лишь 13 января впервые представитель семьи Назарбаевых прокомментировал ситуацию в стране, однако это был не сам экс-президент, а его младшая дочь.

Смотрите о Нурсултане Назарбаеве в программе "Диктаторы":