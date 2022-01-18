Назарбаєв виступив двома мовами – казахською та російською. Він запевнив, що нікуди з країни не виїжджав, а постійно перебував у Нур-Султані.
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Назарбаєв фактично підтвердив, що пішов з політики
Назарбаєв переконував казахів, що події у січні були організованими заворушеннями. Сам експрезидент запевнив, що перебуває на заслуженому відпочинку.
Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром президента буде обрано головою партії "Nur Otan",
– заявив Назарбаєв.
Колишній багаторічний глава Казахстану спробував переконати, що жодного протистояння політичних еліт в країні немає. Мовляв, чутки на цю тему – безпідставні.
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Що відомо про Нурсултана Назарбаєва під час протестів:
- Речник Назарбаєва стверджував, що експрезидент сам пішов з посади голови Радбезу.
- З цього часу Назарбаєва не бачили на публіці. Висували гіпотези, що політик або покинув країну, або вже мертвий.
- Три зяті експрезидента пішли у відставку з посад очільників великих державних підприємств.
- Лише 13 січня вперше представник сім'ї Назарбаєвих прокоментував ситуацію в країні, проте це був не сам експрезидент, а його молодша дочка.
Дивіться про Нурсултана Назарбаєва у програмі "Диктатори":