Назарбаєв виступив двома мовами – казахською та російською. Він запевнив, що нікуди з країни не виїжджав, а постійно перебував у Нур-Султані.

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Назарбаєв фактично підтвердив, що пішов з політики

Назарбаєв переконував казахів, що події у січні були організованими заворушеннями. Сам експрезидент запевнив, що перебуває на заслуженому відпочинку.

Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром президента буде обрано головою партії "Nur Otan",

– заявив Назарбаєв.

Колишній багаторічний глава Казахстану спробував переконати, що жодного протистояння політичних еліт в країні немає. Мовляв, чутки на цю тему – безпідставні.

Зверніть увагу! 5 січня під час розпалу протестів Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку з посади голови Ради безпеки Казахстану Назарбаєв. Він повністю перебрав на себе його повноваження.

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Що відомо про Нурсултана Назарбаєва під час протестів:

Речник Назарбаєва стверджував, що експрезидент сам пішов з посади голови Радбезу.

З цього часу Назарбаєва не бачили на публіці. Висували гіпотези, що політик або покинув країну, або вже мертвий.

Три зяті експрезидента пішли у відставку з посад очільників великих державних підприємств.

Лише 13 січня вперше представник сім'ї Назарбаєвих прокоментував ситуацію в країні, проте це був не сам експрезидент, а його молодша дочка.

Дивіться про Нурсултана Назарбаєва у програмі "Диктатори":