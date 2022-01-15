Зокрема, припинили повноваження голови правління АТ "КазТрансОйл" Дімаша Досанова. Також ще один зять Назарбаєва Кайрат Шаріпбаєв більше не очолює правління АТ "Національна компанія "QazaqGaz".

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Зяті Назарбаєва самі подавали заяви про звільнення

Як повідомили у держфонді Казахстану "Самрук-Казина", звільнення відбулись відповідно до поданих заяв.

Рада директорів підприємства "QazaqGaz" вирішила від 14 січня 2022 року достроково припинили повноваження Кайрата Шаріпбаєва на посаді голови правління. Він подавав відповідну заяву.

Також у компанії "КазТрансОйл" від 14 січня 2022 року достроково припинили повноваження іншого зятя Назарбаєва – Дімаша Досанова. Він обіймав посаду гендиректора і також подавав заяву про звільнення.

Досанов є чоловіком молодшої дочки Нурсултана Назарбаєва – Алії. Водночас ЗМІ повідомляють, що Шаріпбаєв перебуває у цивільному шлюбі зі старшою донькою Назарбаєва – Даригою.

Назарбаєв і протести у Казахстані

Під час загострень протестів у Казахстані 5 січня головю Радбезу Казахстану став президент Касим-Жомарт Токаєв і замінив на цій посаді Нурсултана Назарбаєва. Речник останнього заявляв, що він сам передав повноваження Токаєву і той його не звільняв.

Як стверджував посол Казахстану в Азербайджані Сержан Абдикарімов, Нурсултан Назарбаєв перебував у Нур-Султані. Політик уважно стежив за ситуацією у країні.

Водночас молодша донька першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва коментувала напружену ситуацію в країні. Алія Назарбаєва назвала протести та заворушення у Казахстані трагічними подіями.

також була інформація, що вона вивела з Казахстану кілька сотень мільйонів доларів та здійснила за них елітні покупки. Відомо, що Алія Назарбаєва продала акції.

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