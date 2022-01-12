За словами дипломата, Назарбаєв перебуває на постійному зв'язку з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим. Також Абдикарімов повідомив, що ексочільник Казахстану провів декілька телефонних розмов з керівниками дружніх країн.

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Назарбаєв перебуває у столиці Казахстану. Він стежить за ситуацією,

– запевнив дипломат.

Назарбаєва може вже не бути

Опозиційний журналіст Айдос Садиков розповів, що Назарбаєв може більше не з'явитися на публіці.

Журналіст зауважив: спершу з'явився фейк про те, що Назарбаєв з молодшим братом та племінником покинули країну.

Водночас може бути, що Назарбаєва – вже нема. Садиков зауважив, що "таке теж не виключають".

У Назарбаєва запевнили, що його не звільняли

Речник експрезидента Казахстану Айдоса Укібая заявив, що інформація про звільнення Назарбаєва з посади очільника Радбезу є нібито неправдивою.

Колишній президент начебто сам ухвалив рішення піти з посади.

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